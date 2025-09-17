Верхние этажи здания медучреждения трижды подверглись ударам с интервалами в несколько минут

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Детская больница "Ар-Рантиси", расположенная в городе Газа в одноименном палестинском анклаве, подверглась обстрелам со стороны израильских ВС. Об этом сообщило министерство здравоохранения сектора в своем Telegram-канале.

Согласно сведениям ведомства, инцидент произошел поздно вечером 16 сентября, верхние этажи здания медучреждения были атакованы трижды с интервалами в несколько минут. Отмечается, что в "Ар-Рантиси" проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями, болезнями почек, органов дыхания и пищеварения, в том числе новорожденные. Утверждается, что вследствие атаки почти половина пациентов были вынуждены покинуть больницу и прервать терапию.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС. Перед этим израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть зону боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки. По данным катарского телеканала Al Jazeera, только в ночь на 16 сентября при бомбардировках израильскими ВВС города Газа и прилегающих к нему районов более 40 палестинцев погибли, десятки получили ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 250 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. Согласно последним данным Минздрава Газы, общее число палестинцев, погибших в секторе в результате боевых действий, превысило 64 тыс., более 165 тыс. получили ранения, еще 428 местных жителей, в том числе 146 детей, умерли от голода.