По факту происшествия завели уголовное дело

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября. /ТАСС/. Одна из учениц пострадала во время частичного обрушения потолка в школе №46 Владивостока. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности после частичного обрушения потолка в школе Владивостока. Установлено, что в помещении первого этажа школы №46 во Владивостоке произошло обрушение штукатурного слоя потолка. В результате пострадала 12-летняя девочка, которая госпитализирована в медицинское учреждение", - сообщили в ведомстве. Ранее сведений о пострадавших не было.

Ранее в краевой прокуратуре сообщали, что по факту частичного обрушения потолка в школе началась проверка.