Возгорание уничтожило пять частных домов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание сухой растительности в Ростовской области, из-за которого были уничтожены огнем пять частных домов, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Ростовской области.

"в 19:00 [мск] пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Каменск-Шахтинске на улице Советской произошло возгорание сухой растительности, первоначальная площадь ландшафтного пожара составляла 700 кв. м. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на постройки, общая площадь составила 1 280 кв. м, сгорели пять частных домов и семь хозяйственных построек. Для жителей открыли пункт временного размещения в микрорайоне Лиховском на базе спортзала школы №18.