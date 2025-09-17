По предварительным данным, водитель Hyundai Elantra выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом

ВЛАДИМИР, 17 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем во Владимирской области, где два человека погибли и не менее пяти пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Во Фрунзенском межрайонном следственном отделе регионального управления СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), по факту ДТП в Судогодском районе с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 17 сентября водитель Hyundai Elantra на 14-м км трассы 17Н-60 Владимир - Улыбышево - Коняево в Судогодском районе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом. В результате водитель и пассажир автомобиля погибли, в автобусе пострадали не менее пяти человек.

Следователи СК организовали комплекс необходимых следственных действий, назначаются судебные экспертизы, устанавливаются степень тяжести полученных участниками ДТП телесных повреждений и иные обстоятельства произошедшего.