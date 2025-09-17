Защита добивается его освобождения под залог

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Служба иммиграционного и таможенного контроля США взяла под стражу гражданина России Дениса Постового, которого американские власти ранее обвинили в нарушении экспортного контроля, а суд затем постановил перевести под домашний арест. Об этом сообщил ТАСС адвокат россиянина Уильям Коффилд.

Как он отметил, суд ранее в этом месяце согласился перевести россиянина под домашний арест на стандартных условиях из федерального округа Колумбия в штат Флорида.

"Но до того, как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли и забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы <...> в Фармвилле (штат Вирджиния)", - отметил Коффилд. По его словам, это произошло 11 сентября.

"В настоящее время его содержат в центре задержания", - пояснил адвокат.

"Мы добиваемся его освобождения под залог", - уточнил юрист.

Говоря о сути претензий службы к Постовому, адвокат отметил: "Мы сейчас пытаемся разобраться во многом из этого".

"Технически они обычно дают ряд вариантов. Один из них это, очевидно, депортация", - пояснил адвокат. Коффилд сообщил, что у Постового сейчас "нет легального статуса в США". Как констатировал адвокат, Постовой в прошлом пытался получить американскую визу категории L-1, однако это обращение уже утратило силу. Визу этой категории получают иностранные специалисты для работы в США.

"Так что сейчас его легальный статус в подвешенном состоянии. Хотя его супруга подала обращение, и он может получить статус таким путем", - пояснил Коффилд.

Министерство юстиции США объявило 16 сентября 2024 года, что Постовой был задержан в Сарасоте (штат Флорида). Он обвиняется в нарушениях американского режима экспортного контроля, контрабанде и попытке отмывания денег. По версии американских властей, Постовой незаконно экспортировал в Россию технологии двойного назначения, которые якобы могли использоваться в ходе специальной военной операции на Украине. Впоследствии Постового по решению суда во Флориде доставили в Вашингтон. Он до недавнего времени содержался под стражей в американской столице. Процесс по его делу, как ожидается, состоится в окружном суде Вашингтона. Пока там идут предварительные заседания.