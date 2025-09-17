Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения штукатурного слоя потолка в Выборгском институте (филиале) Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

"На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой произведен осмотр места происшествия. По результатам доследственной проверки по поручению руководства следственного управления СК России по Ленинградской области следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по предварительным данным в результате происшествия никто не пострадал. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

Ранее в отделе по работе со СМИ и общественностью ЛГУ им. Пушкина сообщили ТАСС, что в Выборгском институте в конце учебного дня, когда студенты находились на занятиях, обвалился штукатурный слой потолка над центральной лестницей. Во время инцидента никого из учащихся и сотрудников учебного заведения на лестнице не было. До конца текущей недели учебные занятия будут переведены в смешанный формат, преимущественно онлайн.