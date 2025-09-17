Как пояснил шериф Нейт Бруксби, Тайлер Джеймс Робинсон боялся, что его застрелят при задержании

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в убийстве американского активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон согласился добровольно сдаться правоохранителям, поскольку боялся, что его могут застрелить при задержании. Об этом сообщил шериф округа Вашингтон (штат Юта) Нейт Бруксби.

"Тайлер понимал, что [его задержание] неизбежно, учитывая все брошенные на это усилия, обнаруженную винтовку, появление его фотографии в новостях. Он осознавал, что его поймают, и боялся, что в его дом нагрянет [подразделение специального назначения] SWAT, он боялся, что его застрелят правоохранители. Одним из условий его добровольной сдачи было проявление нами максимальной деликатности и аккуратности", - сказал он на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.

Кроме того, по условиям договоренности, родителям Робинсона позволили быть рядом с ним в момент сдачи, добавил шериф.