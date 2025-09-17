В Шебекине из-за атаки дрона ВСУ на автомобиль погиб мирный житель

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадал брат погибшего, находившийся рядом

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Украинский БПЛА атаковал автомобиль в Шебекине Белгородской области. В результате погиб мирный житель, его брат, находившийся рядом, получил ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Дрон ВСУ атаковал автомобиль в городе Шебекине. Случилось самое страшное - погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Его брата, который находился рядом, в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - проинформировал Гладков.

Он уточнил, что после оказания необходимой помощи раненого переведут в областную клиническую больницу.

Транспортное средство было уничтожено огнем.