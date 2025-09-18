По данным службы, они были намерены взорвать его автомобиль

ТАСС, 18 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России показал кадры задержания в Санкт-Петербурге трех агентов украинских спецслужб, готовивших взрыв автомобиля руководителя одного из оборонных предприятий.

Ранее в службе сообщили, что за подготовку теракта были задержаны две молодые женщины и юноша.

По информации ФСБ, по указанию куратора из украинской террористической организации, двое граждан следили за предполагаемой жертвой, а затем через тайник, оборудованный на одном из кладбищ города, передали исполнителю самодельное взрывное устройство (СБУ). Исполнитель переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки намеревался заминировать автомобиль, но был задержан.

Задержанные дали признательные показания.

Следственная служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завела уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Задержанных заключили под стражу.