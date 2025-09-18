СК попросил перевести главреда Baza под домашний арест

Глеб Трифонов и Татьяна Лукьянова находятся под стражей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет просит перевести обвиняемого в даче взяток главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и сотрудницу этого СМИ Татьяну Лукьянову из СИЗО под домашний арест. Об этом сказано в электронной картотеке Замоскворецкого суда Москвы.

"В суде зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г. А. и Лукьяновой Т. В.", - следует из данных электронной картотеки. В настоящее время оба обвиняемых находятся под стражей.​​​​​​

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС, что главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации.