Ситуация по-прежнему развивается, сообщил представитель военной базы Льюис - Маккорд Скотт Кит

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Вертолет ВС США потерпел крушение в штате Вашингтон на северо-западе страны. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на Скотта Кита, представителя военной базы Льюис - Маккорд, неподалеку от которой произошел инцидент.

Ранее аппарат шерифа округа Тёрстон проинформировал, что американские военные потеряли связь с вертолетом в штате Вашингтон.

"Ситуация по-прежнему развивается, на данный момент дополнительных подробностей нет", - приводит ABC News заявление Кита. Как отмечается, инцидент произошел вечером 17 сентября возле базы.

Данные о возможной причине происшествия и числе находившихся на борту пока не приводятся.