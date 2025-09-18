Предварительно установлено, что он сам залез под поезд

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Человека достали из-под вагона метро в Москве на красной ветке, он жив. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пассажира достали из-под вагона, он живой. Предварительно установлено, что человек сам залез под поезд", - сказал собеседник агентства. По его словам, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на восточном участке Сокольнической линии метро временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже стало известно, что нет движения от станции "Парк культуры" до станции "Сокольники". В настоящее время движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график.