Площадь возгорания составила свыше 4 тыс. га

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Четыре лесных пожара отмечены на территории Якутии на площади свыше 4 тыс. га, сообщили в пресс-службе регионального Минэкологии.

"На начало суток действуют четыре лесных пожара на площади 4 096 га на территориях Среднеколымского, Хангаласского районов и городского округа Якутска. Из них локализован один лесной пожар с площадью 3 га на территории городского округа Якутска. На тушение пожаров привлечены 40 человек с применением четырех единиц техники", - говорится в сообщении.

На авиапатрулирование запланировано применение двух самолетов, на тушение - одного вертолета.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.