Она самостоятельно обратилась в городскую больницу, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Женщина пострадала в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в селе Грузское Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в городскую больницу №2 города Белгорода, где у нее диагностировали баротравму" - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавшей оказана медицинская помощь, она отпущена на амбулаторное лечение. В доме повреждены кровля и одна квартира.