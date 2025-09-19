ФСБ показала кадры с задержанной в порту Петербурга партией кокаина

Оценочная стоимость груза составляет более 20 млрд рублей, сообщили в ЦОС

ТАСС, 19 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры с задержанной в порту Санкт-Петербурга партией кокаина весом 1 750 кг.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ во взаимодействии с ФТС России пресекли контрабандную акцию по доставке партии кокаина весом 1 750 кг из Латинской Америки в Россию. Оценочная стоимость груза составляет более 20 млрд рублей, сообщили в ЦОС.

Груз был задержан на территории морского порта Санкт-Петербурга. Контейнер с партией наркотиков прибыл с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор. Всего было обнаружено 1 500 брикетов с наркотическим веществом.

Балтийская таможня завела уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере).