Изъятая в Петербурге партия кокаина стала одной из крупнейших за последнее время

Груз стоимостью более 20 млрд рублей был переправлен из Латинской Америки морским транспортом

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Изъятая в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ и ФТС контрабандная партия кокаина стоимостью более 20 млрд рублей стала одной из крупнейших за последние годы.

Как сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, груз был переправлен из Латинской Америки морским транспортом. В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, было обнаружено 1 500 брикетов с кокаином общей массой 1 750 кг. Чистая масса кокаина составила 1 515 кг, его стоимость на черном рынке оценивается в более 20 млрд рублей.

Ранее в мае нынешнего года ФСБ сообщала о пресечении двух транзитных поставок из Латинской Америки в страны Евросоюза более 1 800 кг кокаина на 6 млрд рублей. В январе 2024 года таможенники совместно с сотрудниками ФСБ в порту Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли партию кокаина объемом более 1 200 кг и примерной стоимостью свыше 13 млрд рублей. В ноябре прошлого года Сотрудники ФСБ изъяли 1 тонну кокаина, который транзитом перевозили через Россию в одну из стран ЕС.