Над Белгородской областью за два месяца зафиксировали более 5,5 тыс. БПЛА

В регионе продолжается модернизация средств радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам беспилотников ВСУ

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Более 5,5 тыс. беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано над Белгородской область за август - сентябрь 2025 года. Об этом сообщили на сайте правительства региона.

"По официальной информации Министерства обороны РФ, только за август - сентябрь над Белгородской областью было зафиксировано 5 535 вражеских БПЛА, а сбито 2 617", - написали на сайте правительства.

Сообщается, что в регионе продолжается модернизация средств радиоэлектронной борьбы для противодействия атакам беспилотников ВСУ. По информации правительства региона, специалисты проводят перестройку частот, оборудуют устройства новейшими антеннами и модулями генерации помех. В настоящее время в плане модернизировать 120 устройств.