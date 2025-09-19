Пострадавшему оказали медпомощь

КУРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка Курской области. Ранения получил мужчина, ему оказана медпомощь, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Вражеский дрон атаковал автомобиль на въезде в поселок Хомутовка. В результате удара осколочное ранение получил мужчина. На месте ему оказана медицинская помощь, в ближайшее время пострадавшего доставят в больницу. Желаю скорейшего выздоровления", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что из-за атаки ВСУ произошло возгорание автомобиля, который был потушен собственными силами. "Уважаемые куряне, враг свирепствует, атакуя наших мирных жителей. Пожалуйста, не пренебрегайте мерами безопасности! Нет ничего дороже человеческой жизни", - добавил врио курского губернатора.

Ранее Хинштейн сообщал, что 19 сентября дроны ВСУ атаковали Хомутовский район. 55-летний мужчина погиб в результате удара дрона Вооруженных сил Украины в селе Амонь. Еще один мужчина ранен при атаке дрона на автомобиль в селе Калиновка.