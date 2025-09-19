Одному из пострадавших проводят операцию

БЕЛГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. ВСУ атаковали автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"В поселке Красная Яруга от удара FPV-дрона по автомобилю ранены два человека. Пострадавших доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков.

По его словам, машина получила повреждения.