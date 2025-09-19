Повреждены два жилых домостроения в Калининском районе Горловки

ДОНЕЦК, 19 сентября. /ТАСС/. Мужчина ранен в результате подрыва на взрывоопасном предмете в Марьинке ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"В Марьинке городского округа Донецк из-за подрыва на взрывоопасном предмете ранен мужчина 1989 г. р", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее глава администрации Горловки Игорь Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки дрона на автомобиль ранение получил мирный житель.

По информации Пушилина, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены два жилых домостроения в Калининском районе Горловки. "Со стороны ВСУ совершены 13 вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА", - добавил он.