ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали еще девять афтершоков магнитудой от 4,0 до 5,7 за последние два часа на Камчатке. Четыре из них были ощутимыми, сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Мощное землетрясение, магнитуда которого, по данным ГУ МЧС, составила 7,8, произошло на Камчатке в 06:58 (21:58 мск 18 сентября). Подземные толчки силой до 7 баллов ощутили в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городских округах, в отдельных населенных пунктах Елизовского округа - до 6 баллов, Усть-Камчатского округа - до 4 баллов. Как сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев, разрушений не зафиксировано. Была объявлена угроза цунами по восточному побережью полуострова, в устье реки Налычева зашла волна высотой около 30 см. Афтершоковый процесс продолжается.