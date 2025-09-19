Бизнесмен попросился в зону боевых действий еще до вступления приговора в законную силу, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи не отпустили на специальную военную операцию (СВО) бизнесмена Араика Амирханяна, который обвиняется в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, уроженец Армении Амирханян попросился на СВО еще до вступления первого приговора в законную силу.

"Еще до предъявления Амирханяну новых обвинений по делу об убийстве Ильи Кивы осужденный за взяточничество и лишенный гражданства Украины бизнесмен попросил отпустить его в зону СВО в приграничье. Логично, но следователи отказались приостанавливать производство по уголовному делу и отказали фигуранту в его просьбе", - рассказал собеседник агентства.

Амирханяну следователи предъявили обвинение в соучастии в убийстве Кивы (ст. 105 УК РФ и ст. 222 УК РФ). В материалах уголовного дела говорится, что в ходе допроса вину Амирханян не признал. Следствие считает, что бизнесмен передал кураторам из Службы безопасности Украины такие сведения о политике Кивы, как данные о его местонахождении, его распорядок дня, маршруты передвижений, что помогло киллеру устроить засаду и застрелить экс-парламентария.

Как следует из базы данных украинского МВД, Амирханян объявлен в розыск в 2020 году по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы).

6 декабря 2023 года неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время его прогулки в подмосковной деревне Супонево Одинцовского округа. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте. По данным следствия, экс-депутата Рады застрелили из неустановленного оружия. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ).

Ранее сообщалось, что суд в Московской области избрал Амирханяну, обвиняемому в пособничестве в убийстве Кивы, меру пресечения в виде заключения под стражу.

По предварительным данным, убийство носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает "украинский след". Через несколько дней после совершенного преступления СБУ предоставила неоспоримые доказательства того, что это сделала она, рассказывал в беседе с ТАСС экс-сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров.