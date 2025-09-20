Двое погибли, семь человек находятся на амбулаторном лечении, сообщили в пресс-службе ДВЖД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Пять человек госпитализированы после схода с рельсов подвижного состава на перегоне Беленькая - Федосеев в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги (ДВЖД).

"По уточненным данным, пять пострадавших находятся в больнице, двое погибли, семь человек находятся на амбулаторном лечении. <…> Пострадавшим будет оказываться вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили, что двое госпитализированных находятся в реанимации.

На месте продолжаются аварийно-восстановительные работы. Для ликвидации последствий произошедшего задействован восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет.

ЧП произошло вечером 19 сентября при производстве ремонтно-путевых работ. По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, при движении укладочного поезда произошел сход с рельсов подвижного состава - с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. "Произошел сход трех вагонов и укладочного крана", - уточнили в ДВЖД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.