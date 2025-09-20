В Татарстане нашли тело погибшего при крушении катера пассажира

Спасательного жилета на нем не было

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Тело мужчины, который утонул 12 сентября при крушении катера на Волге в Татарстане, найдено у фарватера в районе острова Зеленый. Об этом сообщило в Telegram-канале управление МЧС по региону.

Днем 12 сентября в акватории Волги перевернулся катер, на борту которого находились семь человек. Трое сумели выбраться, на поверхности воды нашли двух погибших. 15 сентября водолазная группа обнаружила тело еще одного погибшего. Поиски еще одного пассажира прекратили 19 сентября, обследовав более 160 га территории в районе поселка Октябрьский Зеленодольского района.

"На реке Волге у фарватера в районе острова Зеленый найдено тело мужчины 1979 года рождения, утонувшего 12 сентября в результате опрокидывания и затопления катера у поселка Октябрьский Зеленодольского района. Спасательного жилета на мужчине не было", - говорится в сообщении.

13 сентября хоккейный клуб "Ак Барс" в своем Telegram-канале сообщил, что при спасении тонувшей женщины без вести пропал "один из самых преданных и страстных болельщиков" команды Антон Агафонов. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).