Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту обрушения в школе на востоке Москвы, об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

В ведомстве сообщили, что проверку организовали по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ).

Также уточняется, что решается вопрос о возбуждении дела. На месте ЧП работают криминалисты и следователи.

В новость внесена правка (13:59 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - начал проверку.