Обрушение произошло во время ремонта в школе на востоке Москвы, сообщили в оперативных службах.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
Пострадавшие и погибшие
Расследование
- На месте работу правоохранительных органов координирует преображенский межрайонный прокурор Всеволод Ситников
- Столичная прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, начатой по факту случившегося.
- Нарушение технологии строительства рассматривается в качестве причины обрушения.
- Следователи начали проверку по факту обрушения. На месте ЧП работают следователи и криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.