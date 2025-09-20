Обрушение произошло во время ремонта в школе на востоке Москвы, сообщили в оперативных службах.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

Обрушение конструкций произошло во время ремонта в школе №1080 на Знаменской улице.

По данным МЧС, произошло обрушение бетонных плит перекрытий.

Оно затронуло четыре этажа здания.

В момент ЧП учащихся в школе не было - она находилась на реконструкции.

Пострадавшие и погибшие

В результате обрушения погибли двое рабочих. Пожарно-спасательные подразделения извлекли их тела.

Еще один находится под завалами.

Расследование