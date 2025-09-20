В прокуратуре сообщили, что погибшим было 19 и 29 лет

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Столичный СК возбудил уголовное дело по факту гибели двоих рабочих при обрушении в реконструируемом здании школы на востоке Москвы, сообщает ведомство.

"По факту гибели двух человек в результате частичного обрушения конструкции на востоке Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - сказали в СК.

Столичная прокуратура уточнила, что погибшим было 19 и 29 лет.