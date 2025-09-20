В материалах говорится, что Татьяна Шувалова "социально опасна" и избрание в отношении нее меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили в окончательной редакции обвинение бывшему столичному диспетчеру ГБУ "Жилищник по району Зюзино" Татьяне Шуваловой (внесена в перечень террористов в РФ), арестованной за финансирование террористической деятельности участников запрещенной в России группировки "Артподготовка". Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, москвичке ужесточили обвинение, добавив участие в "Артподготовке".

"10 сентября 2025 года ей предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористической организации)", - следует из документов. - Шуваловой предъявлено обвинение в окончательной редакции, последняя допрошена в указанном статусе, сформированы тома уголовного дела".

Также в материалах дела говорится, что Шувалова "социально опасна" и избрание в отношении нее меры пресечения, не связанной со строгой изоляцией от общества, невозможно.

"Получено заключение комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы, с которым ознакомлена обвиняемая и ее защитник", - говорится в постановлении Останкинского суда Москвы, продлившего женщине срок ареста до 15 октября.

Совершая перечисление денежных средств, Шувалова осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации "Артподготовка", а также совершение ими преступлений террористической направленности. Москвичку задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке выехать за пределы РФ, говорится в документах.

Как сообщалось ранее, пока женщина находится в СИЗО, ее проверят на причастность к совершению других особо тяжких преступлений против общественной безопасности. Сын и супруг обвиняемой покинули территорию РФ до ее задержания.

Шувалова была арестована в середине апреля 2025 года постановлением Останкинского районного суда Москвы по делу о содействии терроризму. Мера пресечения была недавно ей продлена, она обжаловала это решение. Суть обвинения в отношении арестованной ранее не раскрывалась. Женщина и ее защитники приступили к ознакомлению с материалами дела.