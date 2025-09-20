Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ

КРАСНОДАР, 20 сентября. /ТАСС/. Следователи в Новороссийске возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ после гибели двух рабочих при строительстве ливневой канализации. Об этом журналистам сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). По предварительным данным, сегодня при производстве строительно-монтажных работ в селе Цемдолина города Новороссийска произошел сход грунта и скальной породы. В результате происшествия погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.