Обстрел ВСУ Васильевки Запорожской области велся из ствольной артиллерии

Среди пострадавших ребенок

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины вели обстрел Васильевки, в результате которого пострадали 12 человек, из ствольной артиллерии. Об этом сообщила глава администрации Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"ВСУ обстреляли г. Васильевка ствольной артиллерией! На данный момент 12 раненых мирных жителей! Среди них маленький ребенок", - написала Романиченко в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому. В результате атаки ранены 12 человек, в их числе ребенок 2024 года рождения.