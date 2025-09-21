При обстреле частного сектора Васильевки на Запорожье погиб один человек

Еще трое пострадали, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб и еще трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии в результате обстрела Вооруженными силами Украины частного сектора Васильевки в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому, в результате чего ранены 12 человек, в их числе младенец. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что обстрел города ВСУ вели из ствольной артиллерии.