21 сентября, 13:41,
обновлено 21 сентября, 13:50
Военная операция на Украине

При обстреле частного сектора Васильевки на Запорожье погиб один человек

© Официальный Telegram-канал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
Еще трое пострадали, сообщил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Один мирный житель погиб и еще трое раненых находятся в крайне тяжелом состоянии в результате обстрела Вооруженными силами Украины частного сектора Васильевки в Запорожской области. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"Зафиксированы удары по частному сектору города Васильевки. Известно уже об одном погибшем местном жителе, еще трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому, в результате чего ранены 12 человек, в их числе младенец. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщила, что обстрел города ВСУ вели из ствольной артиллерии. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеБалицкий, Евгений ВитальевичЗапорожская область