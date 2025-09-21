Из-за обрушения школы в Татарске Новосибирской области ввели режим ЧС

Учащиеся с 22 сентября будут переведены на дистанционное обучение, в последующем будет решен вопрос о формировании образовательного процесса в иных образовательных учреждениях

НОВОСИБИРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Режим ЧС ввели на улице Комиссаровская, 24, в городе Татарске Новосибирской области, где утром рухнула часть здания школы. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

"Принято решение о введении режима ЧС по улице Комиссаровской, дом 24, Татарска Татарского муниципального округа Новосибирской области в связи с обрушением правого крыла здания МБОУ "СОШ №5", - сказано в сообщении.

Отмечается, что учащиеся школы с 22 сентября будут переведены на дистанционное обучение, в последующем будет решен вопрос о формировании образовательного процесса в иных образовательных учреждениях города.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы №5 города Татарска. Пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело. В правительстве региона сообщали, что с понедельника все 210 учеников обрушившейся школы будут переведены в школу №9 в шаговой доступности.