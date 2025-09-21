В Минсельхозе Турции заявили о контроле над лесными пожарами в Анталье и Мугле

Этого получилось добиться благодаря безостановочной борьбе авиации, наземной техники и пожарных, сообщил глава министерства Ибрагим Юмаклы

АНКАРА, 21 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары, вспыхнувшие в курортных турецких провинциях Анталья и Мугла, взяты под контроль. Об этом сообщил в соцсетях глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.

"Пожары в Анталье в районе Аланьи и в Мугле <…> были полностью взяты под контроль в результате безостановочной борьбы нашей авиации, наземной техники и пожарных", - написал министр в Х.

Лесные пожары, вспыхнувшие в уезде Аланья в провинции Анталья, бушевали несколько дней. Огонь повредил 400 га сельскохозяйственных и лесных угодий. В Аланье 150 домов были эвакуированы из-за угрозы распространения огня. В самой Анталье вечером 19 сентября вспыхнул лесной пожар недалеко от аэропорта. Были на время эвакуированы нескольких отелей.

Генконсульство России в Анталье ранее сообщило ТАСС, что не получало обращений со стороны россиян в связи с лесными пожарами в ряде районов этого курортного региона.