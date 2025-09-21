Магнитуда отмеченного близ Алма-Аты землетрясения составила 3.8

Его энергетический класс - 7.2

АЛМА-АТА, 21 сентября. /ТАСС/. Магнитуда землетрясения с эпицентром в 9 км от Алма-Аты составила 3.8. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области.

"Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 9 км на юго-запад от города Алматы. Энергетический класс землетрясения 7.2. Магнитуда MPV 3.8", - говорится в сообщении. Ранее МЧС республики проинформировал о факте отмеченного землетрясения, указав, что оно не ощущалось на территории мегаполиса.

Ранее жителям города пришли на телефоны сообщения, предупреждающее о землетрясении, с просьбой покинуть свои жилища. По наблюдению корреспондента ТАСС, несмотря на то, что толчки не ощущались, некоторые люди последовали предупреждению и вышли на улицы.

По данным казахстанских СМИ, в некоторых крупных торговых центрах Алма-Аты персонал организовал эвакуацию посетителей.