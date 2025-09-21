Речь идет об украинских атаках 21 сентября

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по фактам атак Вооруженных сил Украины на населенные пункты Запорожской области 21 сентября. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России по фактам атак украинских вооруженных формирований на населенные пункты Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство, умышленное повреждение и уничтожение имущества).