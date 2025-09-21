Всего пострадали 15 человек

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. В Мелитопольскую областную больницу перевели четверых пострадавших в результате артиллерийского обстрела прифронтовой Васильевки Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Всего в результате обстрела ВСУ Васильевки пострадали 15 человек, один погиб. В Мелитопольскую областную больницу в состоянии разной степени тяжести переведены четверо пострадавших", - сказали в пресс-службе Минздрава Запорожской области.

Как уточнила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, их отправили в Мелитополь "после первого оказания помощи на территории Васильевской больницы".

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки. Противник ударил по многоквартирному дому, в результате чего ранены 12 человек, в их числе ребенок 2024 года рождения. Позднее глава региона сообщил, что украинские войска обстреляли также частный сектор Васильевки, в результате чего один человек погиб, еще трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Таким образом, по данным Минздрава области, всего пострадали 15 человек и один мирный житель погиб. Романиченко сообщила, что обстрел города ВСУ вели из ствольной артиллерии.