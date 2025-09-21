В Севастополе объявляли воздушную тревогу

Глава города Михаил Развожаев также сообщал, что над морем около города сбили три беспилотных летательных аппарата

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Режим воздушной тревоги был введен на территории Севастополя. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Внимание всем. Воздушная тревога", - написал он в Telegram-канале.

Позже Развожаев сообщил об отмене тревоги.

"Отбой воздушной тревоги", - написал он в своем Telegram-канале.

Позднее Развожаев также уточнил, что над морем около Севастополя сбиты три беспилотных летательных аппарата, повреждений объектов на суше и в акватории не зафиксировано.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов также сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие.

В новость внесены изменения (22:47 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.