Поврежденных объектов нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Около Севастополя три беспилотника сбиты над морем, поврежденных объектов нет. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито три БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. <...> Никакие объекты к этому часу ни в городе, ни в акватории - в Севастополе не пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие.