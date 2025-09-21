Губернатор города отметил, что никакие объекты инфраструктуры не пострадали

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО сбили воздушную цель над морем около Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке. По предварительным данным, 15 человек пострадали, есть погибшие.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали. Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей", - говорится в сообщении.