Советник главы Крыма Олег Крючков отметил, что пострадал охранник

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Актовый зал разрушен, библиотека повреждена в школе поселка Форос в результате атаки БПЛА. Пострадал охранник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

"Атакой БПЛА школы Фороса полностью разрушен актовый зал, сильно пострадала библиотека. Ранен охранник", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших.

"Пострадавшим при ударе вражеских БПЛА на территории санатория "Форос" оказывается вся необходимая медицинская помощь силами службы скорой помощи региона и ФГБУ "Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства". Ситуация находится на контроле правительства Республики Крым", - уточнили в министерстве здравоохранения республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос" и здание школы в поселке.