Дмитрий Наумов в целях обогащения вступил с двумя жителями Московской области в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение главе города Владимира Дмитрию Наумову в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами регионального управления СК России главе города Владимира Дмитрию Наумову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе.

Следствием установлено, что фигурант в целях обогащения вступил с двумя жителями Московской области в сговор, пообещав оказать содействие в их незаконной похоронной деятельности, осуществляемой во Владимире. "В рамках преступной деятельности обвиняемый содействовал назначению на руководящие должности в МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также МКУ "Центр управления городскими дорогами" участников организованной преступной группы, а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, которым фактически ограничивались права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это обвиняемый получил взятку в размере не менее 1,1 млн рублей", - отметили в ведомстве.

По местам жительства и работы фигуранта проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства, украшения, дорогостоящий автомобиль и иные объекты. По ходатайству следствия судом он заключен под стражу.

Его сообщникам инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Уголовные дела о получении и даче взятки соединены в одно производство. Кроме того, взяткодатели наряду с еще 11 соучастниками являются фигурантами уголовного дела о хищении денежных средств граждан при оказании ритуальных услуг на сумму более 5 млн рублей.

"Решение о возбуждении уголовного дела было принято на основании материалов регионального УФСБ, а также доказательств, полученных следователями СК РФ при расследовании уголовного дела о мошенничестве в сфере ритуального бизнеса. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех возможных лиц, причастных к совершению преступлений", - добавили в пресс-службе.