Средства размещения, объекты показа, турфирмы работают в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Массовых отъездов туристов из мест размещения Республики Крым после атаки БПЛА ВСУ на поселок Форос, а также отмен бронирований нет, сообщили в Минтуризма республики.

"На данный момент в республике все средства размещения, объекты показа, турфирмы работают в штатном режиме. Массовых отъездов или отмен броней нет. Как показал оперативный мониторинг работы средств размещения и туроператоров, планы туристов в большинстве случаев остаются прежними. Есть единичные случаи отмен бронирования, но они в пределах обычной статистики. Кроме того, обычными темпами продолжается бронирование на осень", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.

В случае поступления аннулирований Минтуризма Республики Крым рекомендовало отельерам не применять штрафные санкции за отмену туров в Крым.