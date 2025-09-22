По делу назначили судебное заседание

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Приволжский районный суд Ивановской области наложил арест на денежные средства в пределах 1 млрд рублей бывшего главы города Плеса Алексея Шевцова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Определением суда на имущество экс-главы Плеса, его близких родственников и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры в виде запрета совершения регистрационных действий в отношении 50 объектов недвижимости, находящихся в Ивановской, Костромской, Московской и Ленинградской областях, а также наложен арест на денежные средства, находящиеся на банковских счетах ответчиков в пределах 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по делу назначено судебное заседание.

Ранее прокуратура Ивановской области выявила факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым. Был подан иск в суд об обращении в доход государства объектов недвижимости, долей участия в коммерческих организациях, а также о взыскании в пользу РФ незаконно полученных доходов в общей сумме более 1 млрд рублей.