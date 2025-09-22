Предварительный ущерб от атаки ВСУ на Форос оценили более чем в 18,7 млн рублей

Готовятся документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым о введении режима ЧС республиканского уровня, сообщила мэр городского округа Ялты Янина Павленко

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня введен после атаки Украины на гражданские объекты поселка Форос в Республике Крым. Предварительный ущерб из-за атаки БПЛА превышает 18,7 млн рублей, сообщила мэр городского округа Ялты Янина Павленко.

"Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", - написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности департаменту строительства и благоустройства поручено срочно оценить все повреждения, определить полный перечень необходимого для восстановления, прежде всего, Форосской школы. На территории после работы следственных органов сейчас началась уборка и ликвидация последствий атаки.