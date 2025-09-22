Сергей Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с бывшего заместителя председателя правительства региона Сергея Зобнина в доход государства более 800 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Прокуратура предъявила в Ленинский районный суд г. Иваново исковое заявление к Сергею Зобнину и иным заинтересованным лицам об обращении в доход государства денежных средств, являющихся результатом коррупционного продукта, введенного в гражданский оборот", - рассказали там.

В пресс-службе добавили, что определением суда на имущество Зобнина и иных заинтересованных лиц наложены обеспечительные меры.

Установлено, что Зобнин, используя свои должностные полномочия, оказывал покровительство коммерческой организации в заключении государственных контрактов на выполнение ремонтов в регионе на объектах здравоохранения, образования и культуры. При этом фактическим руководителем строительной компании являлся родной брат супруги бывшего зампреда областного правительства. Так, при поддержке Зобнина с 2022 по 2024 год государственными и муниципальными заказчиками со строительной организацией заключен 21 контракт на общую сумму более 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение о совершении коррупционных преступлений бывшими заместителями председателя правительства Ивановской области Ириной Эрмиш и Сергеем Зобниным, а также фактическим руководителем строительной компании Дмитрием Федуловым. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Иванова для рассмотрения по существу.