Предварительный ущерб из-за атаки БПЛА превысил 18,7 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Главу Крыма Сергея Аксенова намерены попросить ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) республиканского уровня после атаки ВСУ на гражданские объекты поселка Форос.

Об этом сообщила мэр городского округа Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале, отметив, что предварительный ущерб из-за атаки БПЛА превышает 18,7 млн рублей.

"На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов", - написала она.

В населенном пункте уже введен режим ЧС муниципального уровня.