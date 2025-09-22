Игоря Пушкарева признали виновным в коррупционном преступлении и приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 500 млн рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы обратил в доход государства группу приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" стоимостью 79 млрд рублей, которые принадлежат родным осужденного за коррупцию и ушедшего на СВО экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Иск заместителя генерального прокурора к Пушкареву А. И., Пушкареву А. С., Пушкареву В. С., Пушкареву С. П., Пушкаревой Н. И., Пушкаревой Т. Т. и иным ответчикам об обращении их имущества в доход РФ удовлетворить в полном объеме", - сказано в решении, которое зачитал судья.

Согласно решению суда, в собственность РФ переходит группа приморских компаний "Востокцемент" и "Ренессанс" стоимостью более 79 млрд рублей. Ответчиками по иску проходили 12 физических и юридических лиц. Это родители бывшего мэра столицы Приморья Сергей и Татьяна Пушкаревы, его родные братья Владимир и Андрей, сын Алексей, жена Наталья, доверенные лица Алексей Сысоев, Виктор Иванов, а также бывший глава "Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа" Евгений Дещенко, а также юрлица: АО "Бетоныч", АО "Дальцемент" и АО "Ренессанс Актив".

Тверской суд Москвы 9 апреля 2019 года признал Пушкарева виновным в коррупционном преступлении и приговорил к 15 годам колонии строгого режима, а также штрафу в 500 млн рублей. Брат экс-мэра Андрей Пушкарев был осужден условно на 8 лет с выплатой штрафа в 500 млн рублей, предприниматель Лушников получил 10 лет колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей.

Суд установил, что в период с 2009 по 2015 год мэр Владивостока за взятки на общую сумму 75 млн рублей препятствовал участию коммерческих организаций в муниципальных конкурсах на строительство дорог. Затем он обеспечил победу в конкурсе муниципального унитарного предприятия "Дороги Владивостока" и заключил с ним контракты на 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными группе "Востокцемент" компаниями. В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей.

В июле 2022 года Ленинский районный суд Владивостока приговорил Пушкарева к 5 годам, признав виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. В декабре 2024 года стало известно, что Пушкарев освобожден из колонии, так как отправился на СВО по контракту с Минобороны РФ.