МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Силами ПВО Минобороны РФ был сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере МАХ.
"Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.
Ранее сразу после полуночи Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА. Таким образом, с начала суток уничтожено пять вражеских беспилотников.
Накануне вечером, по данным Собянина, силами ПВО было сбито 15 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву.
В новость внесены изменения (00:43, 00:54 мск) - добавлена информация об увеличении числа сбитых БПЛА.