На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отметил мэр столицы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Силами ПВО Минобороны РФ был сбит еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере МАХ.

"Силами ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, атаковавший Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал он.

Ранее сразу после полуночи Собянин сообщал о еще четырех сбитых БПЛА. Таким образом, с начала суток уничтожено пять вражеских беспилотников.

Накануне вечером, по данным Собянина, силами ПВО было сбито 15 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву.

