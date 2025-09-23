Протяженность пробки составляет около 30 км

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Реверсивное движение организовано на участке трассы "Иртыш" в Новосибирской области, который был перекрыт из-за ДТП с участием трех фур и "Газели", сообщила пресс-служба Сибуправтодора. Протяженность пробки составляет около 30 км.

"С 12:40 (08:40 мск - прим. ТАСС) движение транспорта на участке федеральной автомобильной дороги организовано в реверсивном режиме", - сообщила пресс-служба.

Столкновение трех фур и "Газели" произошло около 08:00 (04:00 мск). В результате аварии загорелись одна фура и "Газель", водитель которой погиб на месте происшествия. Трасса была перекрыта для ликвидации последствий ДТП, легковые автомобили могут объехать этот участок через населенный пункт Труновское. Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", протяженность пробки составляет около 30 км.