В 2007 году судья Верховного суда объединился с краснодарским представителем криминалитета Марченко А. В.

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Судья Верховного суда, председатель Совета судей Виктор Момотов сотрудничал с организаторами преступной группировки "Покровские" для получения собственной выгоды. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Приобретенный статус судьи высшего судебного органа страны Момотов В. В. решил использовать для развития и приумножения собственного гостиничного бизнеса. В этой связи он вступил во взаимодействие с организаторами преступной группировки "Покровские" Коровайко А. В. и Чебановым А. О., которые сформировали активы за счет коррупционного использования власти, силовых захватов и вынесения неправосудных судебных актов", - рассказал собеседник агентства.

По данным источника, за оказанные им услуги Момотов получили земельный участок площадью 1 036 кв. м, а также 2 нежилых здания.

По данным собеседника агентства, "в 2007 году Момотов В. В. объединился с краснодарским представителем криминалитета Марченко А. В. для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса".

По данным источника, Момотов в 2007 году приобрел в долевую собственность здание площадью 763 кв. м в Краснодаре, где до настоящего времени действует отель "Мартон Пашковский".